Libéria : Avesoro veut investir 10,3 millions $ dans l’achat de nouveaux équipements à New Liberty

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Avesoro Resources a conclu avec Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ, des accords de financement pour acquérir 10,3 millions $ de nouveaux équipements miniers lourds pour sa mine d’or de New Liberty, au Libéria.

Les équipements à acheter comprennent deux excavateurs Komatsu PC1250, huit camions de transport Komatsu HD785, ainsi que d’autres équipements de soutien (niveleuses, bouteurs). Les équipements seront livrés avant la fin du premier trimestre de l’année.

Avesoro Resources détient à 100% la mine de New Liberty, qui est la première et la plus grande mine d’or commerciale du Libéria. Pour l’année 2018, Avesoro, qui est également présente sur les mines Youga et Balogo au Burkina Faso, prévoit de produire entre 220 000 et 240 000 onces d’or.