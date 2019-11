Au Niger, le gouvernement renouvelle le permis d'exploitation aurifère de Samira-Libiri

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérien a renouvelé le permis accordé à la Société des Mines du Liptako (SML) « pour grande exploitation » de l’or sur le périmètre « Samira-Libiri » situé dans le département de Gothèye, région de Tillabéri.

Une convention minière entre l’Etat nigérien et cette structure qui « induira en faveur du Niger plusieurs retombées immédiates dont, entre autres, plus de 300 emplois directs et plus de 500 milliards FCFA pour les biens et services locaux », explique le gouvernement.

Ce renouvellement fait suite à une demande introduite par SML pour grande exploitation d’or sur le périmètre Samira-Libiri, d’une superficie de 14,58 km2.

Il faut noter que la société exploite depuis 2004 les gisements d’or sur ce périmètre qui lui a été octroyé par décret pour une durée de vingt ans. Les travaux additionnels positifs de recherche effectués sur le périmètre dudit permis et le reste des réserves exploitables permettent donc à SML de poursuivre l’exploitation des gisements.