Burkina Faso : le projet Golden Hill pourrait héberger plus de 1 million d’onces d’or

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Teranga Gold a publié jeudi une première estimation des ressources minérales pour son projet aurifère Golden Hill, au Burkina Faso.

Selon l’évaluation, le projet hébergerait 6,4 millions de tonnes de ressources indiquées titrant 2,02 g/t d’or (415 000 onces) et 11,95 millions de tonnes de ressources inférées titrant 1,68 g/t d’or (644 000 onces).

« Notre programme d'exploration est encore à ses débuts. Cependant, après seulement 18 mois de forage, Golden Hill a vite progressé et nous sommes de plus en plus confiants que Golden Hill sera à terme la troisième mine d'or de Teranga », a déclaré le PDG, Richard Young.

Teranga Gold exploite pour le moment la mine Sabodala, au Sénégal. Elle est en train de construire une deuxième mine d’or, en l’occurrence celle de Wahgnion, au Burkina Faso, qui devrait entrer en production d’ici la fin de l’année.

Louis-Nino Kansoun

