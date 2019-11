Ghana : le ministère approuve l’octroi d’un bail minier pour le projet Akrokeri-Homase

(Agence Ecofin) - Le ministère ghanéen des Terres et des Ressources naturelles a approuvé la recommandation d’accorder à GoldStone Resources un bail minier de dix ans sur ses permis Akrokeri et Homase. L’entreprise a indiqué mercredi qu’elle n’attend désormais plus que la délivrance du bail, qui est essentiel pour le développement du projet.

« Nous continuons à travailler à la mise en production le plus tôt possible du projet Akrokeri-Homase et nous sommes très heureux d’avoir reçu cette approbation, qui est importante pour l’atteinte de notre objectif », a commenté Emma Priestley, PDG de la société.

Les permis Homase/Akrokeri sont situés dans la ceinture minéralisée Ashanti Gold Belt dans une région qui se trouve dans le même environnement géologique que le gisement très productif d’Obuasi (géré actuellement par AngloGold Ashanti).

Lire aussi :

19/01/2018 - Ghana : GoldStone veut relancer l’exploitation d’une ancienne mine d’or