Thani Stratex prépare un vaste programme de forage de 42 000 m sur ses projets aurifères à Djibouti

(Agence Ecofin) - La société privée Thani Stratex, détenue à 26,1 % par Oriole Resources, a annoncé un vaste programme d’exploration accélérée sur ses projets Pandora, Hesdaba et Assaleyta, à Djibouti. Le programme, qui devrait commencer ce trimestre, consistera en 42 000 m de forage sur une durée totale de 3 ans.

Les activités seront financées grâce à un prêt convertible en actions, souscrit par African Minerals Exploration & Development Fund III (AMED Fund III), l’un des principaux partenaires de Thani stratex. Ledit prêt sera réparti en plusieurs tranches égales, dont la première de 2,5 millions $ servira à financer une première campagne de forage de 6 500 mètres.

« Nous attendons avec impatience de voir les projets à Djibouti progresser à nouveau après ce qui a été une longue période d’inactivité depuis début 2018 », a déclaré le PDG d’Oriole, Tim Livesey, précisant que les premiers travaux sur ces actifs aurifères ont montré des résultats prometteurs.

En dehors de ses intérêts dans Thani Stratex Resources et ses projets à Djibouti et en Égypte, Oriole Resources est également active sur l’exploration dans d’autres pays d’Afrique. La compagnie listée sur AIM détient au Sénégal le permis d’exploration aurifère Dalafin, et au Cameroun les projets Bibemi et Wapouzé.

Louis-Nino Kansoun

