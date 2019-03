Côte d’Ivoire: l’usine CIL d’Ity produit son premier lingot d’or

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le projet CIL d’Ity est entré en phase de production, 4 mois en avance sur le calendrier prévu. Endeavour Mining a indiqué mardi, que la première coulée d’or totalisait environ 1 800 onces.

« Cette première coulée d’or est transformationnelle pour Endeavour, spécialement parce que le projet CIL d’Ity contribuera rapidement au potentiel de génération de trésorerie du groupe.», a commenté le PDG, Sébastien de Montessus.

L’entrée en phase de production commerciale est prévue pour le second trimestre de cette année. La société a lancé des travaux d’optimisation et de réglage sur l’usine de traitement. Lesdits travaux devraient faire passer de 4 à 5 millions de tonnes par an, la capacité de l’installation.

La mine Ity devrait produire cette année, entre 160 000 et 200 000 onces d’or à un coût global de 525 à 590 $/oz.

