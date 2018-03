Burkina Faso : Iamgold et EREN ouvrent la centrale hybride d’Essakane

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Iamgold a annoncé lundi l’inauguration, le 16 mars dernier, de la centrale de 15 MW Essakane Solar, devant alimenter sa mine d’or d’Essakane, au Burkina Faso.

Etaient présents à la cérémonie d’ouverture, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, les ministres des mines et de l’énergie ainsi que d’autres membres du gouvernement et des représentants des communautés locales.

Le projet de la centrale a été piloté par la compagnie énergéticienne EREN Renewable Energy, l’installation étant composée de près de 130 000 panneaux photovoltaïques.

Elle sera ajoutée à la centrale de fioul lourd (HFO) de 57 MW existante sur la mine, créant ainsi la plus grande centrale hybride solaire/thermique au monde et l’une des plus grandes installations solaires en Afrique subsaharienne.

«Arriver à générer plus de notre énergie de sources renouvelables a été au centre de la nouvelle stratégie énergétique de Iamgold depuis plusieurs années. L’inauguration de la centrale hybride solaire/thermique est une nouvelle étape dans l’innovation et l’excellence, et dont nous sommes particulièrement fiers.», commente le PDG de Iamgold, Stephen Letwin.

La filiale burkinabé de Iamgold, Iamgold Essakane S.A., active sur le projet Essakane, a produit 389 000 onces d’or en 2017.

