Burkina Faso : SEMAFO cible une production de 413 000 onces d’ici 2023, à Mana et Boungou

(Agence Ecofin) - La compagnie minière SEMAFO prévoit d’atteindre entre 2019 et 2023, une production annuelle cumulée de 413 000 onces sur ses mines Mana et Boungou, au Burkina Faso. De ce total, 209 000 onces devraient provenir de Mana et 204 000 onces de Boungou, les coûts globaux étant estimés à 696 $/oz, et les flux de trésorerie, à 1,25 milliard de dollars.

SEMAFO a expliqué les nouvelles prévisions par l’augmentation des réserves et ressources sur les deux mines. A Mana, les réserves ont augmenté de 188 000 onces, principalement grâce au gisement Siou, ce qui a permis à la compagnie d’estimer à 200 000 onces la moyenne de production annuelle, dans l’étude de préfaisabilité.

A Boungou, les réserves ont augmenté de 203 000 onces.

SEMAFO est une compagnie minière canadienne possédant des opérations d’exploration et de production aurifère en Afrique de l’Ouest.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

09/11/2017 - En 2018, la production aurifère du Burkina Faso augmentera de plus de 200 000 onces grâce à la mine Boungou