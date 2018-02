Mali: déjà 10 737 onces produites à Yanfolila depuis l’entrée en service

(Agence Ecofin) - Hummingbird Resources a annoncé dans une nouvelle mise à jour opérationnelle, qu’elle a produit 10 737 onces d’or depuis le démarrage de la production de sa mine Yanfolila (Mali), le 19 décembre 2017. De ce total, 5 483 onces ont été expédiées aux raffineries.

Au cours de la première partie d’opérations, la compagnie a indiqué que l’usine a traité des stocks de minerais de faible teneur, le but étant d’assurer que ses performances et les récupérations aurifères sont satisfaisantes, avant d’augmenter les teneurs.

Sur les dix derniers jours, l’usine a atteint 90% de sa capacité nominale et des taux de récupération de 96%. «Je suis ravi que les activités sur le site progressent de manière stable selon le calendrier de démarrage prévu et nous sommes en bonne voie pour atteindre la capacité nominale de l’usine, d’ici la fin du premier trimestre 2018.», commente Dan Betts, PDG de Hummingbird.

La compagnie a également démarré le programme d’exploration 2018 à Yanfolila, avec pour objectif de convertir les ressources indiquées et inférées (de plus de 1 million d’onces) en réserves. Elle prévoit de dépenser dans les activités d’exploration dans la région cette année, entre 8 et 10 millions $.

Louis-Nino Kansoun