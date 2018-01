Côte d’Ivoire : le gouvernement octroie trois nouveaux permis de recherche aurifère (Conseil des ministres)

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien vient de délivrer trois nouveaux permis de recherche minière aurifère valables chacun pour une période de 4 ans, à trois compagnies minières. Les décrets portant attribution des permis ont été adoptés par le Conseil des ministres tenu le mercredi 17 janvier 2018, au Palais de la présidence de la République, à Abidjan.

Les compagnies en question comprennent AUCREST SARL, qui a reçu un permis dans les départements de Prikro et Koun Fao, DS RESOURCES JV COMPANY, qui a obtenu un permis dans les départements de Boundiali et Kouto. La troisième société a nom LAODY EXPLORATION, qui a obtenu un permis dans les départements de Buyo et d’Issia.

Ces dernières années, la Côte d’Ivoire a réussi à attirer des investissements de compagnies minières étrangères dans son secteur aurifère. De 13 tonnes en 2013, sa production aurifère est passée à 23,5 tonnes en 2015 et l’objectif pour 2020 est d’atteindre le cap des 30 tonnes.

Louis-Nino Kansoun