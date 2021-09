Ouganda : aucun gramme d’or vendu en juillet, après l’instauration d’une taxe à l’export

(Agence Ecofin) - Depuis quelques années, l’or dispute au café la place de premier produit d’exportation, grâce notamment à l’installation en 2016 d’Africa Gold Refinery. Le gouvernement souhaite donc tirer davantage profit de ce secteur, mais fait face à l’opposition des acteurs.

En juillet, l’Ouganda n’a pas exporté d’or. À en croire un nouveau rapport du ministère ougandais des Finances publié le 15 septembre, cette situation est liée aux taxes sur l’exportation du métal jaune, récemment mises en place par le gouvernement.

Les négociants doivent en effet verser respectivement 5 % et 10 % pour chaque kilogramme d’or, selon qu’il soit raffiné ou pas. « Les acteurs ont demandé au gouvernement de revoir cette taxe à la baisse et des négociations sont en cours à cette fin », indique le ministère.

