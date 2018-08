Ethiopie : le gouvernement valide les études d’impact environnemental et social des projets Mato Bula et Da Tambuk

(Agence Ecofin) - Le ministère éthiopien des Mines, du Pétrole et du gaz naturel a validé les études d’impact environnemental et social (ESIA) réalisées par East Africa Metals pour ses projets aurifères Mato Bula et Da Tambuk, rapporte la compagnie cette semaine.

«La validation des deux rapports ESIA est une étape importante dans le processus de délivrance de permis d’exploitation minière. Les ESIA démontrent que les projets Mato Bula et Da Tambuk peuvent être développés conformément aux exigences de l’Ethiopie en matière de responsabilité environnementale et sociale.», a déclaré le PDG Andrew Lee Smith.

La compagnie a déposé des demandes de permis d'exploitation minière pour les deux projets en décembre 2017. Avec la validation des ESIA, elle attend désormais que le ministère prépare des ébauches de modèles d’accords d’octroi de permis pour qu’elle les examine.

East Africa Metals est une compagnie cotée à la bourse canadienne TSX-V. Elle détient en Ethiopie, outre Mato Bula et Da Tambuk, le projet d’oxyde aurifère Terakimti.

Louis-Nino Kansoun

