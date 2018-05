Burkina Faso : Roxgold revoit à la hausse ses prévisions de production d’or à Yaramoko pour 2018

(Agence Ecofin) - Après un premier trimestre record, la compagnie minière Roxgold a revu à la hausse son objectif de production à la mine d’or Yaramoko (Burkina Faso) pour le compte de l’année globale.

La mine devrait désormais livrer entre 120 000 et 130 000 onces, comparativement à la précédente prévision de 110 000 à 120 000 onces.

«En raison de la surperformance continue à Yaramoko qui a généré un flux de trésorerie et une production d'or record au premier trimestre, nous avons augmenté nos prévisions de production pour l'année globale et réduit celles des coûts. Notre bilan demeure solide et nous continuons à accumuler de l'argent et à rembourser notre dette.», a déclaré cette semaine le PDG, John Dorward (photo).

Pour rappel, au premier trimestre de l’année, Roxgold a produit 40 452 onces d’or et vendu 40 050 onces (en hausse de 24%) pour des revenus de 53 millions $. Dans son bilan financier publié lundi, elle rapporte avoir généré à partir de ses opérations, des flux de trésorerie de 30,9 millions $ au cours de la période.

Louis-Nino Kansoun

