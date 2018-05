Burkina Faso : de bonnes nouvelles pour les travailleurs de Bissa-Bouly

(Agence Ecofin) - La compagnie minière russe Nordgold est en train de mener des activités pour prolonger la durée de vie de sa mine d’or Bissa-Bouly, au Burkina Faso.

Selon le DG Howard Golden, cela devrait «sécuriser non seulement l’avenir de ces actifs de haute qualité, mais également les emplois de plus de 1 200 travailleurs locaux».

Les activités en question comprennent des projets d’exploration, d’exploitation et d’amélioration continue.

Dans un communiqué publié sur son site mardi, la compagnie indique que sa campagne d’exploration 2018 à Bissa-Bouly avance rapidement et qu’elle devrait atteindre ses objectifs d’augmentation de ressources. Le programme porte sur 86 km de forage et vise l’entrée en production progressive de certaines réserves (Samtenga, Ronguen, Zinigma et Yimiougou), à partir de 2019.

«La production d'or annuelle combinée de Bissa et Bouly devrait dépasser 300 000 onces par an à moyen terme, ce qui en ferait l’une des plus grandes entreprises au Burkina Faso, une réalisation dont Nordgold est très fière.», commente M. Golden.

En 2017, Nordgold a foré au total 61 km, ce qui s’est traduit par une augmentation des ressources minérales de près de 1,147 million d’onces et un ajout de 70 000 onces aux réserves de minerai.

Louis-Nino Kansoun

