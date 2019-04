Nigeria: Thor Explorations obtient un financement de 78 millions $ pour son projet aurifère Segilola

(Agence Ecofin) - Thor Explorations a conclu avec l’Africa Finance Corporation, un accord pour un financement de 78 millions de dollars pour la construction et le développement de son projet aurifère Segilola, au Nigeria. Cela intervient quelques semaines après l’achèvement d’une étude de faisabilité définitive pour le projet.

«Il s'agit d'une étape extrêmement importante pour Thor et pour le secteur minier du Nigeria. Notre DFS a démontré la robustesse du projet aurifère Segilola et nous sommes maintenant heureux et impatients de nous associer à AFC en tant que prêteur et actionnaire à long terme de Thor», a déclaré le PDG, Segun Lawson (photo).

Pour que la société soit entièrement financée jusqu’à l’entrée en production, elle cherche 18 millions $ supplémentaires à partir d’un emprunt ou d’un placement d’actions.

Le projet Segilola comprend la construction d’une mine à ciel ouvert et d’une usine de traitement de 625 000 tonnes par an. Son développement devrait nécessiter des dépenses en capital de 87 millions $ (récupérables en 1,4 an), et produire annuellement 80 000 onces d’or sur une durée de vie de 5 ans.

