Le Ghana veut lever 750 millions $ via une OPA à Londres de son Fonds des minéraux

(Agence Ecofin) - Le Ghana cherche à lever 750 millions $ grâce à l’introduction à la bourse de Londres de son Fonds des minéraux, qui détiendra ses participations dans les sociétés minières opérant sur son sol et touchera des redevances minières, a déclaré le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta (photo), dans des propos relayés par Bloomberg.

En septembre dernier, les législateurs ont adopté une loi pour la création du fonds qui cherchera à sécuriser les futurs revenus provenant de redevances pour répondre aux besoins de développement du Ghana. Le fonds mettra en place, apprend-on, un véhicule spécial et s’introduira à la bourse de Londres et à la bourse locale.

Le Ghana est le plus grand producteur d’or du continent après l’Afrique du Sud et devant le Soudan et le Mali.