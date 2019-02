Ghana : Asanko Gold veut dépenser plus de 30 millions $ dans la mine Asanko en 2019

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Asanko Gold prévoit de dépenser sur son projet aurifère ghanéen Asanko, plus de 30 millions de dollars pour le compte de l’année 2019. Les dépenses en capital devraient totaliser 25 millions $, dont 9 millions comme capital de maintien et 16 millions comme capital de développement de son gisement Esaase et le budget d’exploration 8 millions $.

Dans son bilan annuel paru cette semaine, la compagnie doublement cotée (TSX, NYSE) a déclaré qu’elle prévoit de produire pour le nouvel exercice entre 225 000 et 245 000 onces d’or, à un coût global de 1 040 à 1 150 $/once.

«La mine a livré des flux de trésorerie opérationnels après fonds de roulement exceptionnels de 72,5 millions de dollars au cours de l'exercice 2018. Il s'agit d'un résultat particulièrement réjouissant qui nous permet de nous concentrer sur l'investissement dans le futur.», a déclaré le PDG, Peter Breese.

En 2018, Asanko a dépassé ses prévisions de production en livrant un volume total de 223 152 onces d’or. La mine a généré durant l’année, des revenus de vente de 284,1 millions $.

Lire aussi :

18/01/2019 - Ghana : Asanko Gold dépasse ses prévisions de production annuelle à Asanko