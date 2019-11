Burkina/Liberia : Avesoro enregistre une perte au troisième trimestre 2019

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Avesoro Resources, active sur l’or au Burkina Faso et au Liberia, a annoncé jeudi qu’elle a enregistré une perte avant intérêts, impôts et amortissements de 4,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2019.

Cette mauvaise performance serait le fruit des problèmes d’exploitation et de la baisse de production de ses mines d’or dans les deux pays.

La société, qui prévoit de produire entre 140 000 et 150 000 onces pour l’exercice, a reçu le soutien de son actionnaire majoritaire Murathan Gunal. Ce dernier a indiqué qu'il continuerait de l’aider financièrement pour la poursuite de l'exploitation.

Avesoro Resources opère au Burkina Faso sur la mine Youga et au Liberia sur la mine New Liberty. La compagnie traverse des difficultés sur ces deux opérations, depuis le début de l’année, y compris des problèmes de sécurité et de faiblesse des teneurs de minerais extraits. Si les opérations retournent à la normale, Youga devrait produire 75 000 onces pour l’année globale et New Liberty 70 000 onces.

