Zimbabwe : 23 mineurs d’or illégaux piégés après une inondation de puits miniers

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, au moins 23 mineurs d’or illégaux seraient piégés et craindraient la mort après une inondation de puits et les tunnels souterrains dans lesquels ils travaillaient.

Cela intervient alors que le pays d’Afrique australe s’est efforcé de réglementer les activités d’orpailleurs qui cherchent illégalement de l’or partout, y compris dans les fermes et les mines abandonnées.

Selon The Herald, les mineurs avaient pénétré dans des puits miniers sur des propriétés de RioZim et d’une entreprise mardi soir, à la recherche d’or, mais l’effondrement d’un barrage à proximité a inondé les puits et les tunnels.

«Les noms des personnes soupçonnées d'avoir été piégées sont au nombre de 23. Les chances de sauver des survivants sont très minces.», a déclaré Fortunate Muzulu, administrateur de la région.

Il a indiqué que des représentants du gouvernement ont demandé des pompes plus grosses au mineur de platine Zimplats pour drainer l'eau afin de récupérer les corps.

Selon le porte-parole de RioZim, Wilson Gwatiringa, l'entreprise n'exploitait pas les propriétés sur lesquelles les mineurs étaient piégés et qu'elle aiderait les représentants du gouvernement dans les efforts de sauvetage.

Selon les données officielles, les petits producteurs d'or, y compris les mineurs illégaux, représenteraient près de 60 % de la production record de 33 t d'or.