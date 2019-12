Ghana : Resolute lance un examen stratégique en vue de remettre en service la mine Bibiani

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Resolute Mining a entrepris un examen stratégique de sa mine d’or ghanéenne Bibiani, afin d’évaluer les options pour la remettre en service.

Selon les détails publiés cette semaine, cet examen permettra d’évaluer les besoins en capital, les options de financement et d’étudier les manifestations d’intérêt reçues de parties tierces cherchant à acquérir l’actif.

L’objectif est, apprend-on de maximiser la valeur pour les actionnaires et de permettre aux parties prenantes locales de bénéficier des avantages économiques et sociaux que procurerait la reprise de l’opération.

Acquis par Resolute en 2004, le projet Bibiani a été mis en régime de maintenance et entretien peu de temps après, pour entreprendre des activités d’exploration avec pour but le développement d’une exploitation économiquement viable, à long terme et à grande échelle.

Selon une étude de faisabilité réalisée en 2018 sur le redémarrage de la mine Bibiani, le projet pourrait produire environ 100 000 onces d’or par an sur une durée de vie de dix ans.

Lire aussi :

06/09/2017 - Ghana : Resolute Mining prendra une décision d’investissement définitive à Bibiani en 2017