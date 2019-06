Côte d’Ivoire : IronRidge élargit son portefeuille d’exploration d’or

(Agence Ecofin) - IronRidge Resources a conclu un accord pour acquérir 100 % des projets d’exploration aurifère Vavoua, en Côte d’Ivoire.

L’accord qui permet à la compagnie d’élargir son empreinte sur l’or dans le pays a été signé avec Marlin Minerals, Booster Minerals et Capri Metals. Les trois sociétés obtiendront en échange 2 111 668 actions ordinaires d’IronRidge, émises à un prix unitaire de 22 pence.

« Ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de notre plan stratégique dans la région et offrent de précieuses synergies avec l'équipe d'IronRidge et sa stratégie de croissance consistant à créer et à maintenir une valeur pour les actionnaires grâce à la découverte de la prochaine génération de projets miniers de classe mondiale », a déclaré le PDG Vincent Mascolo.

IronRidge Resources détient en Afrique un solide portefeuille de projets d’exploration. Le portefeuille comprend entre autres les projets de lithium de Cape Coast (Ghana) et d'Adzopé (Côte d’Ivoire), ou encore les projets d’or d’Echbara, Dorothe et Am Ouchar (Tchad).

