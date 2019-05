Zimbabwe : la Banque centrale veut payer un prix de «soutien» pour encourager la production d’or

(Agence Ecofin) - Fidelity Printers and Refiners, l’unité de la Banque centrale qui rachète tout l’or produit au Zimbabwe, a annoncé qu’elle paiera aux mineurs un prix « incitatif » en plus du prix d’achat contractuel. L’objectif est, apprend-on, d’encourager la production aurifère dans le pays.

Réagissant à l’annonce, la compagnie minière Caledonia Mining a indiqué qu’elle a demandé plus d’éclaircissements sur la question. « A ce stade, on ne sait pas encore combien de temps le prix incitatif se maintiendra, s’il peut être ajusté à l’avenir et s’il est assujetti aux impôts sur le revenu et redevances en vigueur dans le pays », a déclaré la société qui opère sur la mine Blanket.

Selon l'Organisation mondiale du commerce, l’or est le deuxième produit d'exportation du Zimbabwe après le tabac. En vertu de la loi zimbabwéenne, les producteurs sont tenus de vendre tout leur or à Fidelity Printers and Refiners.

