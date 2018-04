Côte d’Ivoire : Awalé Resources obtient un nouveau permis aurifère

(Agence Ecofin) - La compagnie minière listée TSX-V Awalé Resources a annoncé cette semaine qu’elle a obtenu un nouveau permis de prospection aurifère dans le district Comoé du Sud-Est de la Côte d’Ivoire.

Le permis «Nianda» est le deuxième octroyé à la société sur les trois demandes qu’elle a faites pour son projet Abengourou, et lui permet de détenir une propriété de 718 km².

«L'octroi de ce deuxième permis renforce notre stratégie d'acquisition et de développement de licences prospectives pour former des zones de projets à fort potentiel d'exploration.», commente le CEO, Glen Parsons.

Awalé Resources détient en Côte d’Ivoire un portefeuille de projets à divers stades d'exploration, le projet Bondoukou, situé non loin d’Abengourou, étant actuellement le plus avancé et le plus important.

Le portefeuille comprend également le projet Odienné, qui couvre 397 km².