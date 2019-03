Mali : B2Gold table sur une production de 430 000 onces à Fekola en 2019

(Agence Ecofin) - En 2019, la mine d’or malienne Fekola devrait produire entre 420 000 et 430 000 onces d’or. La production devrait avoisiner les 210 000 onces au premier semestre avant d’augmenter à environ 220 000 onces au deuxième semestre.

Selon les prévisions de la compagnie détentrice du projet, B2Gold, la mine Fekola sera cette année encore, le plus grand contributeur à sa production globale. Elle devance largement la mine Masbate, où la société attend une production de 200 000 à 210 000 onces. Quant à Otjikoto (Namibie), la seconde mine africaine de l’entreprise, elle devrait produire entre 165 000 et 175 000 onces d’or.

En 2019, B2Gold s’attend à maintenir une solide performance opérationnelle et financière avec une production aurifère consolidée qui devrait se situer entre 935 000 et 975 000 onces. Le coût global de production devrait se situer entre 835 $ et 875 $, l’once.

Louis-Nino Kansoun

