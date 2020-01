Afrique de l’Ouest : Resolute Mining veut atteindre le cap des 500 000 onces de production annuelle en 2020

(Agence Ecofin) - Resolute Mining, active sur l’or en Afrique de l’Ouest, s’est fixé un objectif de production de 500 000 onces à un coût global de 980 $/oz pour l’exercice 2020. La compagnie australienne a indiqué lundi qu’elle a commencé l’année avec toutes ses opérations fonctionnant à leur capacité nominale et générant des flux de trésorerie positifs.

Alors qu’elle a raté de peu ses prévisions de production de 400 000 onces d’or pour 2019, en raison de problèmes opérationnels rencontrés à sa mine malienne Syama, la société est très optimiste pour cette nouvelle année. Elle s’attend à ce que la production de Syama atteigne 260 000 onces, confirmant la mine comme son actif phare.

Les mines Mako (Sénégal) et Ravenswood (Australie) devraient produire respectivement 160 000 et 80 000 onces. « Des flux de trésorerie d’exploitation importants et une réduction des besoins en capitaux permettront de soutenir un bilan solide et de créer de nouvelles opportunités pour la croissance et l’ambition de Resolute », a promis le PDG John Welborn aux actionnaires.

Louis-Nino Kansoun

