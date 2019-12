Côte d’Ivoire : IronRidge lance un programme de forage de 8 000 m sur son projet aurifère Zaranou

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, IronRidge Resources veut tester des zones d’exploitation artisanale et de potentielles anomalies magnétiques identifiées sur son projet aurifère Zaranou. Elle a, à cet effet, lancé cette semaine un programme de forage de 8 000 m et attend les résultats pour le premier trimestre 2020.

Le programme comprendra 6500 m de forage carotté (AC) et 1500 m de forage à circulation inverse (RC). Des forages additionnels seront entrepris pour tester les anomalies détectées lors de levés aéroportés réalisés sur le site.

« Nous sommes ravis de lancer ce programme de forage pour tester les vastes zones d’exploitation artisanale […]. Il s’agit d’une tâche difficile, car la région est vaste, avec des travaux alluviaux sur plus de 40 km, sur lesquels les mineurs artisanaux ont découvert et défini 16 km de structures minéralisées in situ », a commenté Len Kolff, le chef de l’exploitation chez IronRidge.

Pour rappel, la compagnie est présente dans l’exploration minière en Afrique, principalement en Afrique de l’Ouest où elle possède cinq projets, dont deux sont situés en Côte d’Ivoire.

