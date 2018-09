Côte d’Ivoire : Awalé Resources lève des fonds pour l’exploration

(Agence Ecofin) - La compagnie minière listée TSX-V, Awalé Resources, active sur l’exploration aurifère en Côte d’Ivoire, a annoncé mardi une levée de fonds de 832 500 dollars canadiens par le biais d’un placement privé sans intermédiaire qui la verra émettre 6,66 millions d’actions au prix unitaire de 0,125 dollar canadien.

La société prévoit d’utiliser le produit du placement pour les dépenses d’exploration en cours sur ses projets ivoiriens, ainsi qu’à d’autres fins générales et dépenses opérationnelles.

Awalé Resources détient en Côte d’Ivoire, un portefeuille de projets à divers stades d'exploration, le projet Bondoukou, situé non loin de la zone du permis Abengourou, étant actuellement le plus avancé et le plus important. Le portefeuille comprend également le projet Odienné, qui couvre 397 km².

