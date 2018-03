Burkina Faso : Sarama lève 4 millions de dollars pour financer ses opérations aurifères

(Agence Ecofin) - Sarama Resources, compagnie active dans le secteur aurifère burkinabé, vient d’annoncer une levée de fonds de 4 millions de dollars canadiens via le placement privé de 40 millions d’actions ordinaires au prix unitaire de 0,10 dollar. Le placement annoncé fin février devait permettre de lever 3 millions de dollars, mais a suscité beaucoup plus d’intérêts que prévus de la part des actionnaires existants et de nouveaux investisseurs.

La société prévoit d’utiliser les fonds pour financer ses activités d’exploration au Burkina Faso, ainsi qu’à des fins générales de besoins en fonds de roulement. Sarama veut accélérer l’exploration sur les projets qu’il détient à 100%, en l’occurrence ThreeBee et Koumandara.

Le projet ThreeBee héberge le gisement Bondi qui a une ressource minérale historique de 282 000 onces dans les catégories mesurée et indiquée et 150 000 onces dans la catégorie inférée.

Au Burkina Faso, le projet phare de Sarama Resources demeure le gisement de South Houndé, mais la compagnie détient également des intérêts dans le gisement Karankasso, qu’elle gère en partenariat avec Savary Gold.