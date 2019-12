Côte d’Ivoire : Perseus Mining signe une convention minière avec une clause de stabilité fiscale pour Yaouré

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, la compagnie Perseus Mining a obtenu les droits d’exploitation de la mine d’or de Yaouré située dans le centre du pays. C’est au cours d’une cérémonie tenue ce lundi à Abidjan que la convention minière a été signée entre les représentants de l’Etat ivoirien et ceux de Perseus Mining Yaouré SA, filiale de la compagnie.

L’accord fournit une garantie de stabilité fiscale à Perseus et intervient alors que les travaux de construction de la mine, d’un coût total de 265 millions $, sont en cours. Le projet sera exploité pendant huit ans et demi grâce à une installation à ciel ouvert, mais sa durée de vie pourrait être prolongée grâce à une exploitation souterraine.

« La signature de la convention minière de Yaouré est une étape importante dans le processus de mise en production de la mine d’or de Yaouré. Maintenant que le document est signé, nous pouvons aller de l’avant en sachant que les lois fiscales sur lesquelles nous avons fondé notre décision de développer la mine ne changeront pas pendant [sa] durée de vie », a commenté Jeff Quartermaine, PDG de Perseus Mining.

La compagnie possède trois mines d’or en Afrique de l’Ouest, avec Sissingué en Côte d’Ivoire et Edikan au Ghana. La première coulée d’or à Yaouré devrait avoir lieu en décembre prochain. Lorsque la mine sera pleinement opérationnelle, Perseus produira plus de 500 000 onces par an.

