Amani Gold lève des fonds pour l’exploration aurifère en RDC

(Agence Ecofin) - Si la RDC attire davantage l’attention pour ses réserves de cuivre et de cobalt, essentiels à la transition énergétique, le pays héberge aussi de l’or. La ceinture de Kilo-Moto, dans laquelle se trouve le projet Giro et Kibali, la plus grande mine d’or du pays, reste encore sous-explorée.

En RDC, la junior minière Amani Gold a annoncé le 10 septembre un placement privé en deux tranches de 7 milliards d’actions au prix unitaire de 0,001 $ pour lever 7 millions $. Des actionnaires ainsi que de nouveaux investisseurs ont participé à l’opération.

Selon Amani, cette levée de fonds servira non seulement à renflouer la trésorerie de l’entreprise, mais permettra aussi de financer le développement de son projet aurifère Giro. La société travaille notamment à boucler une étude de faisabilité lancée en décembre dernier pour Kebigada. Selon une estimation publiée en mars 2020, ce gisement phare du projet héberge 4,1 millions d’onces d’or, à une teneur de coupure de 0,5 g/t d’or.

Pour rappel, le projet aurifère Giro est constitué de deux permis couvrant une superficie totale de 497 km² dans la ceinture de Kilo-Moto en RDC. Il est situé à moins de 35 km de la mine d’or Kibali, exploitée conjointement par Barrick Gold et AngloGold Ashanti.

Emiliano Tossou

Lire aussi:

25/06/2020 - RDC : Amani Gold prévoit un vaste programme de forages pour le second semestre