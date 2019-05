Tanzanie : retour à la hausse de la production d’Acacia Mining, en avril

(Agence Ecofin) - Acacia Mining a annoncé, cette semaine, qu’elle a produit en avril 2019 47 805 onces d’or, au cours du mois d’avril, sur ses opérations tanzaniennes.

La mine de North Mara, sur laquelle elle a révisé le plan d’exploitation minière, a produit 33 941 onces, soit 54% de plus que la moyenne mensuelle durant le premier trimestre. Quant à la mine Bulyanhulu, elle a produit 3 159 onces d’or en avril, contre 10 705 onces d’or pour la mine Buzwagi.

« Bien qu'on soit encore au début du deuxième trimestre, la société est satisfaite de l'amélioration des niveaux de production et elle reste confiante d'atteindre ses objectifs de production pour l'année complète, soit entre 500 000 oz et 550 000 oz », a déclaré Peter Geleta, CEO par intérim.

Acacia Mining est la plus grande société opérant sur l’or en Tanzanie. Elle est accusée par le gouvernement tanzanien d’avoir sous-déclaré sa production et ses recettes d’exportations. Sa compagnie mère, Barrick, est en train de négocier avec l’Etat pour régler le différend qui ralentit les opérations et occasionne des pertes financières.

