En 2017, le Cadre d’appui à l’artisanat minier a rétrocédé un peu plus de 255 Kg d’or au gouvernement camerounais

(Agence Ecofin) - Au cours de l’année 2017, les activités du Cadre d’appui à l’artisanat minier (Capam), programme gouvernemental permettant de sortir des circuits informels l’or produit sur le territoire camerounais, ont permis de rétrocéder au ministère des Finances, une cargaison d’un peu plus de 255 Kg d’or.

Cette statistique a été révélée au cours d’une réunion du comité de pilotage du Capam, qui s’est tenue le 8 janvier 2018 à Yaoundé, la capitale camerounaise.

Mis en place avec pour but de canaliser la production d’or du pays vers le circuit formel, le Capam permet de couper l’herbe sous les pieds des trafiquants qui achetaient, jusque-là, 90% de la production nationale d’or.

Grâce à des représentations sur des sites miniers, ce programme permet, non seulement de contrôler et d’évaluer la production réelle des artisans et entreprises minières, d’encadrer les artisans miniers dans la commercialisation de leurs produits, mais aussi de prélever directement la part revenant à l’Etat, dans le cadre du contrat de partage de production en vigueur dans ce secteur.

