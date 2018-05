Burkina Faso : Teranga reçoit 70 millions $ de Taurus, pour faire avancer la construction de sa mine Wahgnion

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Teranga Gold a annoncé, ce lundi, qu’elle a reçu une première partie de 70 millions $, dans le cadre de l’accord de financement de 200 millions $ conclu en mars dernier avec Taurus Funds pour ses projets au Burkina Faso.

Ces premiers 70 millions de dollars font partie de la première tranche des 165 millions $ que la société prévoyait d’utiliser pour le développement de son projet aurifère Wahgnion au Burkina Faso, et rembourser une dette bancaire de 15 millions $.

Dans un communiqué publié lundi, Teranga a indiqué que cette dette vis-à-vis de Société Générale a été remboursée et qu’à Wahgnion, tous les équipements critiques à long terme ont été garantis et les principaux contrats attribués. Les travaux de terrassement sont en cours et les installations pour la fondation de l’usine devraient commencer ce mois.

« Le prochain pilier clé de notre stratégie de croissance est Wahgnion. Avec ce premier prélèvement [les 70 millions $, Ndlr], nous sommes maintenant bien avancés dans la construction de notre deuxième mine, avec une première coulée d'or prévue pour fin 2019. Wahgnion devrait accroître sa production de 50% en 2020, à un intervalle de 300 000 à 350 000 onces d'or », a déclaré Richard Young (photo), le PDG de la compagnie.

Teranga Gold exploite déjà au Sénégal le projet d’or de Sabodala.

