Le Zimbabwe s’associe à la bourse de Dubaï pour lutter contre la contrebande illégale d’or

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe voit chaque année 1,5 milliard $ lui échapper selon l’International Crisis Group à cause de la contrebande d’or. Or, le Victoria Falls Stock Exchange, seconde bourse du pays, a justement été créé pour attirer les devises étrangères dans le pays.

Au Zimbabwe, la nouvelle bourse Victoria Falls Stock Exchange (VFEX) a conclu un protocole d’accord avec le Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX). Selon les informations relayées par Bloomberg, l’objectif de ce partenariat est la création d’un marché de négoce d’or dans le pays d’Afrique australe.

Si les modalités de l’accord qui lie VFEX à la bourse de Dubaï n’ont pas encore été révélées, il s’agit de la dernière solution en date pour endiguer l’exportation illégale de la production minière d’or du pays. Selon l’ONG International Crisis Group, cette contrebande ferait perdre chaque année plus de 1,5 milliard $ aux caisses publiques. La VFEX cherche donc à récupérer cet argent, conformément à sa mission qui est d’attirer les capitaux étrangers au Zimbabwe.

Pour rappel, les Emirats arabes unis constituent l’une des premières destinations de l’or issu de la contrebande en Afrique. Le Zimbabwe n’est donc pas seul à s’intéresser à ce pays pour tenter de contrôler ce marché, car plus tôt cette année, le Soudan qui produit le plus d’or en Afrique grâce à l’exploitation artisanale, a conclu un accord avec la DGCX dans le but de favoriser le commerce légal d’or entre les deux juridictions.

Emiliano Tossou