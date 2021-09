Mali : Cora Gold lance l’étude de faisabilité définitive au projet aurifère Sanankoro

(Agence Ecofin) - Selon l’étude exploratoire publiée en janvier 2020, la mine d’or Sanankoro peut livrer annuellement 45 000 onces d’or. Depuis, la société a notamment lancé 35 000 mètres de forages pour accroitre les ressources exploitables et va intégrer ces données à la nouvelle évaluation.

Au Mali, la junior minière Cora Gold a nommé différents sous-traitants pour mener les travaux entrant dans le cadre de l’étude de faisabilité définitive (DFS) de son projet aurifère Sanankoro. Elle en a fait l’annonce dans un communiqué publié le 6 septembre, précisant que les résultats de cette évaluation seront disponibles au premier semestre 2022.

