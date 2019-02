Mali : vers une coentreprise entre Altus et Indiana Resources sur deux projets aurifères

(Agence Ecofin) - Au Mali, les projets d’or Lakanfla et Tabakorole pourraient être développés par une coentreprise entre les compagnies minières Altus Strategies et Indiana Resources. Les deux sociétés ont signé un protocole d’accord non contraignant pour former une coentreprise sur les deux projets où des forages historiques ont permis d’intercepter des minéralisations aurifères.

Selon les détails publiés, jeudi, Indiana acquerra, sous réserve de la signature d’un accord définitif, 85% de participation dans Legend Mali, la filiale d’Altus détenant les deux actifs. Pour cela, elle financera l’exploration et le développement des projets, effectuera des paiements d’étape et accordera à son « futur partenaire » une redevance de 2,5% sur les revenus nets de fonderie.

« Indiana est une société d'exploration dynamique cotée à l'ASX avec des projets aurifères existants au Mali. Nous attendons avec impatience de conclure les accords définitifs et de travailler avec eux. Cette transaction souligne la stratégie de la société, qui consiste à réaliser et à monétiser des découvertes minérales en Afrique, tout en constituant et en faisant croître un portefeuille précieux de droits de redevance », a commenté Steven Poulton, DG d’Altus.

