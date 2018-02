Soudan : Orca Gold obtient un permis d’utilisation d’eau pour son projet Block 14

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Orca Gold a obtenu un permis exclusif d’exploitation de l’aquifère «Area 5» découvert en mai 2017, pour approvisionner en eau, son projet d’or de Block 14, au Soudan. Le permis couvre une superficie de 980 km² et hébergerait sur 135 km², une ressource d’eau douce de 100 millions de m3.

«Avec l'octroi de ces droits exclusifs sur l'aquifère Area 5, le gouvernement du Soudan a confirmé son soutien total à Orca et au développement d'une opération aurifère commerciale à Block 14.», commente le PDG, Rick Clark.

Orca prévoit désormais de travailler pour terminer l’étude de faisabilité en cours pour le projet. Cette étude porte sur une opération d’exploitation et de traitement de 6 millions de tonnes par an. Le projet Block 14 héberge une ressource indiquée de 1,93 million d’onces et une ressource inférée de 173 000 oz.

Louis-Nino Kansoun