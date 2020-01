Resolute Mining rate de peu son objectif de production pour l’année 2019

(Agence Ecofin) - La compagnie australienne Resolute Mining, active sur l’or en Afrique de l’Ouest, a produit pour le compte du trimestre achevé en décembre 105 293 onces d’or, ce qui porte à 384 731 onces son volume de production pour l’année 2019. Elle manque ainsi de peu sa prévision annuelle de 400 000 onces d’or.

La contre-performance s’explique surtout par la mise hors service entre octobre et décembre, du circuit de sulfures de l’usine de la mine Syama au Mali. Les effets de cette situation auraient été plus importants sans les excellents résultats enregistrés par la compagnie dans les mines d’or de Mako (Sénégal) et Ravenswood (Australie).

« La production de sulfure de Syama a été bien inférieure à nos attentes tant au cours du trimestre de septembre que de celui de décembre. Nos équipes d’exploitation ont travaillé de façon ardue pour compenser la perte de production par une performance solide de nos autres actifs d’exploitation », a expliqué John Welborn, PDG de Resolute.

Avec les remises en service de l’unité défectueuse et de la mine souterraine à Syama, conjuguées aux diverses « opportunités de croissance » notamment à Bibiani (Ghana) et Ravenswood, la société se dit « très optimiste pour 2020 ».

