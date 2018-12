Mali : Cora Gold lève 550 000 £ pour financer des forages à Sanankoro

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Cora Gold a annoncé vendredi, une levée de fonds de 549 245 £, soit environ 700 500 $ par le biais d’une souscription d’actions, pour financer un programme de forage à son projet aurifère Sanankoro, au Mali. Pour cela, elle a émis 11 millions de nouvelles actions ordinaires au prix unitaire de 5 p.

Le programme de forage cible du minerai d’oxyde à haute teneur avec pour but de délimiter les «fosses de démarrage» pour la production future. Selon un rapport publié en octobre 2018, le projet aurifère Sanankoro a un potentiel de définition de ressources de 1 à 2 millions d’onces d’or à une profondeur de 100 m, avec une capacité d’expansion en profondeur.

Sanankoro a fait l'objet de multiples campagnes d'exploration, d'abord par Randgold Resources, puis par Gold Fields au milieu des années 2000, au début des années 2010 et plus récemment, par Cora en 2017 et 2018.

