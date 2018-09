Côte d’Ivoire : reprise des opérations à la mine Tongon après un lock-out

(Agence Ecofin) - Randgold Resources a annoncé cette semaine, le retour à la normale de ses opérations à la mine d’or Tongon (Côte d’Ivoire) suite à la levée du lock-out imposé aux travailleurs après une grève illégale prolongée.

Selon un communiqué publié par la compagnie, un accord aurait été conclu entre la direction, les travailleurs, les dirigeants communautaires et le gouvernement. Selon ledit accord, les travailleurs seront réembauchés de manière progressive à mesure que les différentes sections de la mine recommencent par opérer. L'accord stipule également que les précédentes discussions, qui visaient à mettre un terme aux troubles sociaux occasionnels à la mine, doivent reprendre là où elles ont été interrompues par la grève en juillet.

L’arrêt de travail a poussé Randgold à réviser ses prévisions de production à Tongon pour l’année globale, qui sont maintenant estimées à 230 000 onces d’or.

Randgold Resources emploie à Tongon plus de 1 700 travailleurs (dont 40 expatriés) et a produit depuis l’entrée en service de la mine en 2010, plus de 2,7 millions d’onces d’or.

Louis-Nino Kansoun

