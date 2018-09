Burkina Faso: la mine d’or Boungou entre en phase de production commerciale

(Agence Ecofin) - La compagnie minière SEMAFO a annoncé cette semaine l’entrée en phase de production commerciale de sa mine Boungou, au Burkina Faso. Cela est intervenu le 1er septembre lorsque les opérations ont atteint 30 jours consécutifs de traitement à plus de 75% de la capacité nominale de l’usine (4 000 tonnes/jour).

Durant la période de 30 jours, l’usine a traité, apprend-on, plus de 90 000 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 2,4 g/t d’or et à un taux de récupération de 83%.

«Au cours de la période, l'usine a principalement traité du minerai à faible teneur provenant de la fosse Est. Cependant, au fur et à mesure de l'optimisation de l’opération, du minerai à plus haute teneur a été introduit et un taux de récupération de plus de 93% a été atteint à la fin de la période.», explique un communiqué de la société.

La mine Boungou a produit son premier lingot d’or fin juin dernier. La phase de production commerciale désormais atteinte, elle devrait livrer en 2018 entre 60 000 et 70 000 onces d’or.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

29/06/2018 - Burkina Faso : la mine de Boungou produit son premier lingot d’or