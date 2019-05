Mali : Indiana obtient plus de temps pour effectuer la due diligence des projets Lakanfla et Tabakorole

(Agence Ecofin) - Indiana Resources a désormais jusqu’au 14 juin pour terminer la due diligence des projets aurifères Lakanfla et Tabakorole, au Mali. La société a demandé au vendeur Altus Strategies une prolongation du délai, en raison du « temps nécessaire pour traiter les quantités importantes de données historiques disponibles sur les projets ».

La due diligence est censée lui permettre de décider d’exécuter ou non l’accord conclu pour acquérir les deux actifs. Selon les termes publiés en février dernier, Indiana financera l’exploration et le développement des projets, effectuera des paiements d’étape et accordera à son « futur partenaire » une redevance de 2,5% sur les revenus nets de fonderie, en échange de 85% d’intérêts.

Le projet Lakanfla est situé à 6km au sud-est de la mine d’or Sadiola dans l’ouest du Mali, alors que Tabakorole se trouve dans le sud.

