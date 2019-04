Les actionnaires de Goldcorp approuvent la mégafusion avec Newmont Mining

(Agence Ecofin) - Les actionnaires de Goldcorp ont approuvé à une écrasante majorité (97%), la fusion à 10 milliards $ avec Newmont Mining. La transaction, qui pourrait être la plus importante de l’histoire de l’industrie aurifère, n’a désormais besoin que du feu vert des investisseurs de Newmont.

Ceux-ci devraient se prononcer sur l’opération le 11 avril prochain. La promesse d’un dividende spécial de 88 cents, si la transaction est conclue, a déjà convaincu certains des plus gros investisseurs de la société américaine. Newmont a déclaré que la fusion avec Goldcorp générerait une valeur de plus de 4,4 milliards de dollars et donnerait à la société, une production annuelle durable de six à sept millions d'onces.

Si la transaction aboutit, la société fusionnée contrôlera des mines dans les Amériques, en Australie et au Ghana. Ce regroupement éclipserait la récente fusion entre Barrick et Randgold Resources. Il pourrait également reléguer au second rang, l’acquisition en 2006 par Barrick de Placer Dome, la plus importante acquisition de l’industrie aurifère jusque-là.

Lire aussi :

05/03/2019 - La RDC et la Tanzanie au cœur du rejet par Newmont de l’offre de fusion de Barrick ?

15/01/2019 - Newmont Mining fusionne avec Goldcorp pour devenir l’un des leaders mondiaux de l’or