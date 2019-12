Tanzanie : Amani Gold expédie ses premiers grammes d’or de Geita vers la Chine

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, la société Amani Gold a réalisé sa première expédition d’or du centre de commerce de minéraux de Geita vers une raffinerie de Hong Kong, en Chine. Elle a indiqué mercredi que l’expédition des 6,77 kg d’or a été effectuée via sa filiale détenue à 60% Amago Trading.

« L’or provenait de petits producteurs de la région de Geita, en Tanzanie. Notre plan est d’augmenter le volume et la fréquence des expéditions, le plus rapidement possible », a déclaré Jacky Chan, le DG de la compagnie détentrice d’une licence de négociant d’or lui permettant d’acheter, de vendre ou de négocier.

Le centre de commerce des minéraux de Geita devrait attirer des négociants d'or nationaux et étrangers et servir de modèle à d’autres centres régionaux de commerce des métaux précieux, dans le cadre d'une initiative gouvernementale visant à lutter contre le commerce illicite de l’or et des métaux précieux.

Le district de Geita compte pour 40% dans la production aurifère totale de la Tanzanie.

Louis-Nino Kansoun

