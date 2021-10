Burkina Faso : West African Resources est en bonne voie pour produire plus de 280 000 onces d’or à Sanbrado en 2021

(Agence Ecofin) - En début d’année, West African Resources a annoncé vouloir produire 250 à 280 000 onces d’or sur sa seule mine d’or. Mais un troisième trimestre record pousse désormais la société à viser plus loin.

Au Burkina Faso, West African Resources a produit 201 400 onces à la mine d’or Sanbrado, pour les neuf premiers mois de l’année 2021. Cette performance est portée, apprend-on, par un troisième trimestre record au cours duquel la mine a livré 81 960 onces, soit une hausse de 29% en glissement trimestriel et d’environ 80% en glissement annuel.

