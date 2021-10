Afrique de l’Ouest : Endeavour se donne pour objectif de découvrir 20 millions oz grâce à l’exploration d’ici 2025

(Agence Ecofin) - Présente au Mali, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, l’entreprise canadienne s’est affirmée ces dernières années comme un des principaux acteurs du secteur aurifère africain. Et elle voit toujours plus grand avec de nouveaux objectifs d’exploration.

Endeavour Mining, compagnie opérant en Afrique de l’Ouest et faisant partie des 10 premiers producteurs mondiaux d’or, a annoncé en fin de semaine dernière de nouveaux objectifs d’exploration pour les cinq prochaines années. Elle compte ainsi réaliser d’ici 2025 des découvertes de ressources aurifères indiquées totalisant 15 à 20 millions d’onces à un coût moyen de 15 $/oz.

Pour atteindre ce but, la société prévoit de continuer les travaux d’exploration sur ses principales mines afin d’étendre leurs durées de vie, mais également découvrir de nouveaux projets. Elle voit de grandes opportunités sur ses mines phares Sabodala-Massawa (Sénégal), Houndé (Burkina Faso), ou encore Ity (Côte d’Ivoire).

« L’établissement de ces objectifs d’exploration démontre notre engagement envers la croissance à court et à long terme et souligne notre capacité à être une entreprise résiliente et fiable », a commenté le PDG Sébastien de Montessus.

Il faut noter que ces nouveaux objectifs interviennent alors que la compagnie traverse depuis quelques années une période de croissance avec des chiffres solides de production. Une des sociétés les plus actives dans le secteur aurifère africain depuis un moment (tant sur l’exploration que l’exploitation), elle est devenue en février 2021 avec le bouclage du rachat de Teranga Gold, l’un des dix premiers producteurs mondiaux d’or.

Au premier semestre 2021, la compagnie cotée à Toronto et Londres a doublé sa production en glissement annuel à 756 000 onces d’or, et vise 1,4 million d’onces pour l’exercice sur l’ensemble de l’année.

Louis-Nino Kansoun

