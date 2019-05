Le Ghana surclasse l’Afrique du Sud et devient le premier producteur d’or d’Afrique (Banque mondiale)

(Agence Ecofin) - En 2018, le Ghana a produit 158 tonnes d’or selon le «Commodity Markets Outlook» publié par la Banque mondiale le mois passé, soit une hausse de 15,3% en glissement annuel. Cela permet à l’ex Gold Coast de ravir à l’Afrique du Sud, la place de premier producteur d’or du continent.

Si la production d’or ghanéenne s’est stabilisée autour des 130 tonnes ces dernières années, le pays ouest-africain atteignait déjà le même niveau que la nation arc-en-ciel en 2017, selon la Banque mondiale (137 tonnes). Cette performance est probablement due au démarrage cette année-là de l’exploitation des mines Wassa et Prestea, appartenant à Golden Star Resources.

Entre autres facteurs ayant favorisé cette ascension, la production sud-africaine d’or est sur une pente descendante depuis plusieurs années (142 tonnes en 2016, contre 119 tonnes en 2018). Avec l’épuisement des réserves aurifères et les nombreux problèmes que vivent les mineurs, l’Afrique du Sud a dégringolé dans le classement, se plaçant désormais à la 3e place du continent, derrière le Soudan.

Le trio de tête de la production d’or en Afrique est donc désormais constitué du Ghana (1er), du Soudan (2e) et de l’Afrique du Sud (3e). Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont respectivement 4e, 5e et 6e selon le rapport de la Banque mondiale.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

05/05/2017 - Le Soudan surclasse le Mali et devient le troisième producteur d’or en Afrique (Banque mondiale)