Mali : il faudra finalement 152 millions $ pour lancer la production d'or à Kobada

(Agence Ecofin) - La production totale de la mine d’or Kobada est passée de 730 000 onces environ dans l’étude de faisabilité publiée en juin 2020, à 1,2 million d’onces aujourd’hui alors que la durée de vie du projet est prolongée de 6 ans au moins, justifiant notamment l’augmentation de dépenses.

La compagnie minière African Gold Group a publié le 29 septembre une version actualisée de l’étude de faisabilité définitive (DFS) du projet aurifère Kobada au Mali. Selon l’évaluation, le capital initial pour développer la mine d’or passe de 125 millions $, dans la précédente version, à 152 millions $, récupérables au bout de 2,3 ans après le début de la production.

Very excited to report our reserve north of one million ounces to 1.25 MILLION OUNCES. significant effort from the team now makes Kobada Project a very exciting investment and construction opportunity. https://t.co/pw5CVHEodK