Mali : Randgold Resources obtient une réduction d’impôt de 50% à Gounkoto

(Agence Ecofin) - Le gouvernement malien a accepté d'accorder à la mine Gounkoto de Randgold Resources une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pour les quatre prochaines années afin de soutenir le développement d'un «super puits» qui sera l'une des «plus grandes mines d'or à ciel ouvert d'Afrique». C’est ce qu’a indiqué mercredi la compagnie dans un communiqué publié sur son site web.

L'accord qui est une concession en vertu de la convention minière originale de Gounkoto qui donnait à la société le droit de demander des exonérations fiscales en cas d'investissements supplémentaires, verra la durée de vie de la mine prolongée de plus de cinq ans.

De plus, le «super» puits apportera une contribution significative au plan décennal du complexe Loulo-Gounkoto qui prévoit une production rentable de plus de 600 000 onces par an à un prix de l'or de 1 000 $ l'once.

En fonction du prix de l'or et du coût des intrants, les recettes potentielles de l'Etat augmenteraient, apprend-on, de plus de 100 % par rapport à l'étude de faisabilité réalisée en 2009 pour Gounkoto.

Pour le DG de Randgold, Mark Bristow, ce nouvel accord est une autre étape importante dans le partenariat gagnant-gagnant entre son entreprise et le gouvernement malien. Il a souligné qu’en plus de 20 ans, les opérations de sa compagnie ont apporté 5,9 milliards de dollars à l'économie malienne sous forme d'impôts, de redevances, de dividendes, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux.

«Le gouvernement malien a reçu 2,5 milliards de dollars de ce montant, ce qui représente plus de 60 % des liquidités nettes générées par les mines. Chaque année depuis 2010, les opérations de Randgold dans ce pays ont représenté environ 6% du PIB du Mali.», a-t-il ajouté.

