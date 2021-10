Ghana : AngloGold annonce la reprise progressive des opérations à Obuasi pour la mi-octobre

(Agence Ecofin) - En mai dernier, un effondrement est survenu à la mine d’or souterraine Obuasi au Ghana, entrainant un décès et la suspension des opérations. La production proprement dite ne reprendra pas cette année, réduisant d’environ 250 000 onces les objectifs annuels d’AngloGold Ashanti.

Au Ghana, AngloGold Ashanti devrait reprendre l’extraction du minerai à la mine souterraine Obuasi à la mi-octobre. C’est l’annonce faite le 30 septembre par le géant aurifère sud-africain qui précise que la production d’or à partir de ce minerai ne devrait en revanche pas être effective avant janvier 2022.

Pour cette année, la production d’Obuasi devrait donc rester à 80 000 onces d’or, soit la quantité livrée entre le 1er janvier et le 18 mai. Il faut en effet souligner que ces annonces interviennent plus de quatre mois après un effondrement à la mine, accident qui a provoqué la mort d’un mineur et l’arrêt de la production d’or. Au cours de la période, AngloGold a effectué, de concert avec des spécialistes de l’Australian Mining Consultants, un examen des installations et procédé à une révision des protocoles de sécurité.

« L’ensemble des procédures avant le début de l’exploitation minière comprend désormais la procédure existante de forage systématique par sonde, l’utilisation intensive de la technologie, y compris les systèmes de surveillance des cavités […] ainsi que des inspections visuelles pour confirmer la position et l’état du remblai dans les zones précédemment exploitées », apprend-on notamment.

Alors qu’une production de 300 000 à 350 000 onces était initialement attendue à Obuasi sur l’ensemble de cette année avant l’accident, notons que la compagnie vise actuellement entre 240 000 et 260 000 onces l’année prochaine. La mine n’atteindra en effet sa capacité nominale que vers la fin du premier semestre 2022.

Seulement, grâce au développement qui se poursuit avec la phase 2 terminée et la phase 3 déjà en cours, AngloGold compte sur une production annuelle moyenne de 400 000 à 450 000 onces entre 2024 et 2028.

Pour rappel, le géant minier sud-africain visait en début d’année une production de 2,7 à 2,8 millions d’onces sur l’ensemble de ces opérations.

Emiliano Tossou

